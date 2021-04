Stiri pe aceeasi tema

- Golul marcat de Ionut Pantiru (25 de ani) in FCSB - FC Botoșani, scor 2-1, l-a imbogațit pe un parior. Ionuț Panțiru a fost introdus in minutul 63 al disputei dintre FCSB și FC Botoșani, la scorul de 1-0 pentru oaspeți, in locul accidentatului Olimpiu Moruțan. Fundaș stanga de meserie, Panțiru a jucat…

- Deși nu a impresionat la Campionatul European sub 21 de ani, mijlocașul Olimpiu Moruțan (21 de ani) atrage interesul cluburilor din strainatate. Impresarul Florin Vulturar susține ca jucatorul de la FCSB este pe lista mai multor cluburi din Europa, dar ca, pentru moment, sunt doar tatonari. Acesta spune…

- CSA STEAUA - FCSB 2. In minutul 13 al partidei, CSA Steaua a incris in poarta lui Ștefan Tarnovanu, dar reușita a fost anulata pentru un presupus fault in atac. Urmarește AICI desfașurarea partidei CSA Steaua - FCSB 2! Echipa lui Daniel Oprița a inceput curajos meciul contra vedetelor trimise de Becali…

- Unirea Alba Iulia a intalnit, astazi, pe Stadionul „Minaur”, pe Sanatatea Cluj, vecina de clasament, intr-un meci contand pentru etapa a XI-a a Ligii a 3-a. Dupa ce in tur, la Jucu, „alb-negrii” au caștigat cu 3-1 (singura victorie externa din toamna), aceștia au terminat la egalitate, scor 1-1, primul…

- Dinamo a incasat cinci goluri pe teren propriu de la Viitorul, in primul meci al rundei cu numarul 25 din Liga 1, transmite Gazeta Sporturilor . De 35 de ani nu a mai suferit un 0 la 5 pe teren propriu echipa din Stefan cel Mare. Dinamo a inregistrat a doua infrangere istorica in aceasta seara de pe…

- Ilie Dumitrescu nu e de acord cu schimbarea pe care FCSB a efectuat-o in minutul 79 al meciului contra Chindiei (1-0), cand Alexandru Buziuc, intrat la pauza, a fost inlocuit cu Ante Vukusic. Toate detaliile despre meciul FCSB - Chindia 1-0, AICI Programul și rezultatele etapei #24 din Liga 1 „Eu n-aș…

- Caykur Rizespor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa cu scorul de 2-0 pe teren propriu, vineri seara, de BB Erzurumspor, in etapa a 24-a a campionatului Turciei. Pe Yeni Rize Sahir Stadi, oaspetii au deschis scorul in minutul 67 prin Aatif Chahechouche, pentru ca in minutele de prelungire…

- Echipa din Liga a 3 a a condus pe tabela pana in minutul 71.Terenul nr.4 din complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit, astazi, meciul amical de fotbal FC Viitorul II Liga a 3 a FC Farul Liga a 2 a .Partida s a incheiat la egalitate, 1 1.Pentru FC Viitorul II a marcat Alexandru Crivac, in minutul…