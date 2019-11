Pierde România organizarea meciurilor de la EURO 2020? Precizări OFICIALE de la UEFA UEFA a anunțat ca Romania nu risca sa piarda organizarea a patru meciuri de la Campionatul European de la anul. In ciuda ieșirilor suporterilor din preliminarii, cand naționala noastra a jucat și cateva meciuri cu porțile inchise, nu se pune problema ca Suedia sau alt stat sa organizeze partidele de la turneul final in locul nostru. Ipoteza fusese lansata dupa meciul jucat de Suedia la București, pe Arena Naționala, cand unul dintre jucatorii nordicilor ar fi fost agresat verbal de cațiva fani romani. Federația Suediei de Fotbal, cat și media nordica, aduceau in discuție posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

