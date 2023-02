Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat joi ca filiala PNL Bucuresti va decide cum se va pozitiona in privinta sesizarii ANI impotriva primarului Capitalei, Nicușor Dan, pe care il acuza de conflict de interese și abuz in serviciu. Nicolae Ciuca a amintit ca PNL i-a transmis edilului…

- Dupa ce s-a aflat, joi, ca Nicușor Dan, primarul Capitalei, a ajuns in vizorul Agenției Naționale de Integritate, premierul Ciuca, totodata liderul PNL, a fost intrebat de presa despre acest subiect, in contextul in care Partidul Național Liberal l-a susținut pe actualul edil in cursa pentru primarie.…

- Primarul general Nicușor Dan anunța ca va ataca in instanța decizia Agenției Naționale de Intergitate, prin care este declarat incompatibil și este reclamat penal. Anunțul a fost facut joi dimineața, prin intermediul unui comunicat de presa. „Fața de comunicatul Agenției Naționale de Integritate, precizez…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) anunta ca a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala si fiscala in cazul a sapte alesi locali, dupa ce acestia au semnat documente sau au participat la adoptarea unor hotarari desi ei sau rude ale lor…

- Investițiile in termoficare, consolidarea cladirilor cu risc seismic și revitalizarea parcurilor se numara printre cele 10 masuri pe care pe care Nicușor Dan va trebui sa le rezolve in perioada ur, potrivit planului trimis de președintele PNL București, Ciprian Ciucu. Primarul general va avea la dispoziție…

- Liberalul Alin Nica, in prezent președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș, fost primar al unei comune din acest județ, a intrat in vizorul Agenției Naționale de Integritate (ANI). Despre politicianul aflat, totodata, la șefia PNL Timiș s-a aflat ca a fost reclamat la Parchet. Agenția Naționala de…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul General de faptul ca, șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu Buica și-a angajat cumnata pe un post de consilier la cabinetul vicepreședintelui ANI. Acuzațiile nu se opresc insa, aici. ANI susține ca, Șeful AEP , Constantin…

- „Nu am luat aseara (n.r. - luni) o decizie (privind majorarea salariului minim - n.r.), pentru ca ea trebuie discutata si este, pe buna dreptate, analizata in cadrul Consiliului Tripartit si apoi vom lua o decizie", a afirmat premierul , la sediul central al PNL. Nicolae Ciuca a precizat ca a avut o…