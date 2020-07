Pierde Donald Trump alegerile din noiembrie 2020 ? Autor: Petru ROMOȘAN Prelungirea pandemiei in peste 20 de state americane, mai ales republicane, dar si cateva democrate, in California, Florida, Texas, Arkansas, Carolina de Sud, Tennessee etc., cu noi recorduri de infectari anuntate in ultimele 10 zile – 53 000 de cazuri noi joi, 2 iulie 2020, cea mai mare cifra de la declansarea epidemiei in SUA –, il fragilizeaza in mod evident pe candidatul republican, presedinte in exercitiu, Donald Trump. Il impiedica sa le vorbeasca alegatorilor sai in mari adunari publice. Incercarea de la Tulsa, Oklahoma a fost un semiesec, retransmis totusi pe Fox… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

