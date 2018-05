Mod de preparare Piept de rata la cuptor

Pieptul de rata il scoatem de la frigider cu o ora inainte sa il pregatim.

Preseram sare pe partea cu carne, pe partea cu piele il crestam in forma de romburi (eu nu m-am complicat ca era prea multa munca si nu taia cutitu bine) eu doar l-am crestat pentru a permite grasimii sa se scurga.

Intr-o tigaie rece adaugam pieptul de rata cu pielea in jos, lasam sa se prajeasca pe ambele parti la foc mic.

Daca observam ca este prea multa grasime scurgem grasimea intr-un vas.

Cand s-a rumenit frumos il asezam cu pielea in jos intr-o tava tapetata…