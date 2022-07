Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la Poliția Modei pentru a comenta ținutele vedetelor, Anca Serea nu s-a abținut și criticat alegerile vestimentare ale Mariei Constantin. Soția lui Adrian Sina nu a fost deloc incantata de ținuta in care s-a prezentat cantareața la un eveniment monden, catalogand-o drept „deplasata”.

- In ediția de saptamana aceasta de la Poliția Modei, Iulia Albu a ajuns sa comenteze una dintre ținutele Adelei Popescu. Criticul de moda nu s-a abținut din a-i transmite o ințepatura prezentatoarei TV, in ceea ce privește stilul sau vestimentar, dar și referitor la „discursul” ei.

- Cantareata americana Billie Eilish a protestat vineri fata de decizia Curtii Supreme a SUA privind avortul in timpul recitalului sau de pe scena festivalului Glastonbury, informeaza sambata DPA.

- Roxana Dobre, actuala soție a lui Florin Salam, a comentat ținutele vedetelor din Romania alaturi de Iulia Albu, in cadrul emisiunii Poliția Modei. Bruneta nu s-a mai ferit și a spus lucrurilor pe nume. Roxana Dobre a dezvaluit și parerea ei reala despre stilul vestimentar al marelui designer Catalin…

- Iulia Albu a criticat-o fara rețineri pe Andreea Marin, in cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars. Stilista a lansat un atac dur la adresa „Zanei” dupa ce a vizionat un videoclip in care vedeta era incalțata in pantofi cu toc in propria curte.

- Maria Constantin planifica deja nunta cu Robert Stoica care va avea loc anul viitor. Cantareața abia așteapta evenimentul și rochia de mireasa deja a fost aleasa. Cum va arata ținuta pe care o va purta cantareața.