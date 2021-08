Pielea noastră simte totul? Adevăratul „conținut” al îmbrățișărilor Pentru corp, o imbratisare inseamna un semnal de sprijin si ajuta la combaterea stresului. Expertii au descoperit ca starea de spirit a oamenilor care se imbratiseaza intr-o zi plina de conflicte se imbunatateste. Dar cercetarile dovedesc mai mult decat atat. Imbratisarile nu sunt doar placute, ci au si un efect pozitiv asupra sanatatii. Atingerea blanda combate stresul si o serie de boli. Pielea noastra simte totul – cercetatorii sunt convinsi ca, atunci cand sunt atinsi, oamenii pot recunoaste anumite sentimente precum iubirea, furia, recunostinta sau dezgustul. S-a demonstrat ca atingerea amabila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

