- Exista optiunea de a obtine un bronz frumos, dar si sanatos in acelasi timp, fara a ne pune pielea in pericol? Specialistul raspunde! Sa ne bronzam sanatos este un deziderat destul de greu de indeplinit, poate chiar imposibil. „Bronzul nu este un lucru chiar sanatos“, avertizeaza medicul specialist…

- In nopțile foarte calduroase de vara doar aerul condiționat, sau daca nu deții unul, ventilatorul te mai poate ajuta sa dormi. Din pacate, sanatatea ne este compromisa, spun specialiștii. Oamenii care adorm greu folosesc zgomotul alb. Zgomotele albe sau White Noise sunt adesea folosite pentru a liniști…

- Elena Ciocazanu, o femeie din Targu-Jiu, a marturisit in cadrul unui interviu care e secretul longevitații sale. Cei prezenți in jurul sau cand a facut declarațiile au fost uimiți de ceea ce a mancat de-a lungul vieții, pentru ca tot mai mulți se feresc de alimentele enumerate. Ea a fost sarbatorita…

- Cei care iubesc modul sanatos de viata profita din plin de timpul frumos de afara si ies din salile de forta pentru a face exercitii fizice in aer liber. Multi dintr ei aleg sa practice "Adagio", un gen de sport bazat pe miscari preluate din balet.

- O parte din senatori și deputați sunt prinși in fi ecare an de aparatele foto și de camerele video in timp ce trag un pui de somn in timpul ședințelor parlamentare. Aproape 200 de liceeni au fost, ieri, parlamentari pentru o zi și au afl at pe pielea lor cum scaunele aleșilor te imbie sa moțai cand…

- Ce mananca Laura Cosoi pentru a avea un par sanatos. Actrița va deveni mama peste mai puțin de doua luni și are grija ca totul sa fie perfect. Aceasta a impartașit cateva dintre secretele ei, cu fanii de pe blogul personal. (…) Inca de dimineata, ritualul meu incepe cu o doza zdravana de energie si…

- Secretul lui Catalin Cazacu a fost dezvaluit in cadrul ediției Exatlon de diminica seara, 20 mai. Vladimir Draghia a confirmat acest lucru. Cei doi au pierdut proba contra Razboinicilor si unul dintre ei va pleca acasa. Dupa game, cei doi Faimosi au stat de vorba. Draghia: Am mai discutat una-alta.…