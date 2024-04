Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat miercuri ca nu i s-a parut normal „atacul” premierului Marcel Ciolacu la adresa sa si ca asteapta o confruntare cu contracandidatul sau la alegerile locale din partea PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, transmite Agerpres.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la conferința de alegeri a PSD București, in prezența lui Catalin Cirstoiu (candidatul comun PNL-PSD la Capitala), ca in afara de „fum de gratare”, Cristian Popescu Piedone nu are ce sa aduca Bucureștiului daca ajunge primar general.

- „In primul si in primul rand, eu vreau sa castige bucurestenii. E normal. Parerea mea este ca va castiga domnul Catalin Cirstoiu, pentru ca e o diferenta foarte mare intre sustinatori, nu exista nicio comunicare intre sustinatorii domnului Nicusor Dan si sustinatorii domnului Piedone. Liantul, in acest…

- Robert Negoița, edilul de la Primaria Sectorului 3, și-a lansat, joi seara candidatura pentru un nou mandat, in carje. Robert Negoița le-a declarat ziariștilor ca a suferit „alaltaieri operație de ligamente și cartilaj” la piciorul drept. La eveniment au fost prezenți liderul PSD Marcel Ciolacu, liderul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat despre sondajele aparute in spațiul public, care il dau pe Cristian Popescu Piedone principal favorit la Primaria Capitalei, iar pe Catalin Cirstoiu doar pe locul 3. Marcel Ciolacu a raspuns ironic și a spus ca in cazul asta mai bine nu mai organizam…

- Mai ales dupa ce mai mulți lideri apropiați de Coaliție au declarat public ca l-ar susține mai degraba pe Cristian Popescu Piedone. Analiștii politici sunt de parere ca planul din umbra al Coaliției ar fi fost tocmai sa il ridice in sondaje pe primarul din Sectorul 5, ca sa o oblige pe Gabriela Firea…

- Cristian Popescu Piedone a ținut sa-i raspunda premierului Marcel Ciolacu dupa ce l-a invocat in conferința de lansare a candidatului comun PSD-PNL. Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone , a dezmințit miercuri seara, la Antena 3, zvonurile care circulau cu privire la o posibila…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca zvonurile privind retragerea sa din cursa pentru Primariei Capitalei sunt false și a raspuns criticilor pe care i le-au adus Marcel Ciolacu și Catalin Cirstoiu in evenimentul de anunțare a candidatului…