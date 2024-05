Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, a transmis un mesaj puternic pe platforma sociala Facebook, evidențiind realizarile sale in timpul mandatului sau și contrastand cu inacțiunea din trecut. Piedone a subliniat faptul ca Sectorul 5 nu a avut primari in ultimii 30 de ani care sa se preocupe de problemele cu care se […] The post Piedone: Timp de 30 de ani, Sectorul 5 nu a avut primari carora sa le pese de gropile din asfalt sau de strazile neasfaltate appeared first on Puterea.ro .