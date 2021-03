Piedone suspendă restricţiile anti-COVID Primarul Cristian Popescu Piedone anunța ca suspenda decizia privind restrictiile anti-COVID dupa o discuție cu prefectul Capitalei. In urma unei discuții telefonice pe care prefectul Capitalei a avut-o cu primarul Sectorului 5 joi dimineața, Primaria Sectorului 5 a decis sa suspende pentru moment dispoziția data miercuri, privind unele masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19 pe raza sectorului. La solicitarea prefectului, primarul a fost de acord sa aștepte deciziile care urmeaza sa fie luate la nivel de Guvern și care presupun adoptarea unor masuri unitare la nivelul Capitalei. Primarul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma discuțiilor aprinse pe care le-a avut cu prefectul Capitalei, Cristian Piedone a anunțat ca va renunța pentru moment la restricțiile anti-Covid-19 impuse in sectorul 5 al Bucureștiului. Decizia a fost transmisa prin intermediul unui comunicat al Primariei Sectorului 5. Cristian Piedone, la un…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a renunțat, pentru moment, la restricțiile suplimentare anunțate in cursul zilei de miercuri, pentru Sectorul 5 . Primarul Piedone anunțase miercuri ca va aplica o serie de restricții drastice in sector, fara a mai aștepta acțiune la nivelul intregii…

- "In urma unei discuții telefonice pe care Prefectul Capitalei a avut-o cu Primarul Sectorului 5 in aceasta dimineața, Primaria Sectorului 5 a decis sa suspende pentru moment dispoziția data ieri, 24 martie, privind unele masuri pentru limitarea raspandirii Covid-19 pe raza sectorului. La solicitarea…

- Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, a anunțat, joi, ca va anula restricțiile anunțate, miercuri. Edilul a transmis printr-un comunicat de presa ca va aștepta masurile propuse de Guvern. Anterior, Alin Stoica, prefectul Capitalei, a anunțat ca va cere in instanta anularea dispozitiei edilului…

- In urma intalnirii pe care Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone a avut-o in cursul acestei saptamani cu Premierul Romaniei, Florin Cițu și cu ceilalți primari de sectoare și in urma apelului facut astazi, 24 martie 2021, de președintele Klaus Iohannis catre autoritațile locale pentru a veni…

- Primarila Sectorului 5 anunța concedieri dupa ce primarul Cristian Piedone a sesizat o serie de nereguli privind modul in care a fost efectuata deszapezirea strazilor. Astfel, in urma unui control pe raza teritoriala a sectorului, Edilul a constatat ca din cele aproape 40 de utilaje disponibile,…

- Trei sectoare ale Capitalei sunt colorate in rosu, dupa ce pragul de trei infectari la mia de locuitori a fost depasit, conform datelor publicate de Guvern in premiera , informeaza G4media . Sectorul 1 are cea mai mare rata de incidența COVID-19 din București, de 3,98 la mie in ultimele 14 zile. Pe…

- Dupa ședința de Guvern, Premierul Romaniei, Florin Cițu, a declarat ca localurilor care nu respecta restricțiile vor fi inchise pe o perioada determinata. Aceasta decizie a venit dupa luni intregi in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!