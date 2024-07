Astazi, un gest de colaborare și determinare a facut valuri in mediul politic local. Primarii Daniel Baluța și Cristian Popescu Piedone au demarat impreuna demolarea unei construcții ilegale care se intindea pe raza Sectorului 4 și Sectorului 5 din București. Intr-o postare pe platforma de socializare Facebook, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a laudat […] The post Piedone și Baluța demoleaza impreuna o construcție ilegala: un gest de colaborare și determinare appeared first on Puterea.ro .