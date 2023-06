Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, care a revenit ca primar al Sectorului 5 dupa eliberarea din inchisoare, a anunțat marți, 27 iunie, ca iși va schimba modalitatea de lucru și ca vrea sa ii responsabilizeze pe „minunații, bravii mei viceprimari”.„Ca atribuție, cred ca imi voi pastra doar casa de casatorii.…

- UPDATE: Cristian Popescu Piedone a ieșit, miercuri dupa-amiaza, din inchisoare. El a anunțat ca se va intoarce in funcția de primar al Sectorului 5 și iși va duce mandatul pana la capat. El a precizat ca nu va cere despagubiri statului, dupa ce a fost achitat. „Sigur ca ma intorc! Daca nu au facut alegeri,…

- In cursul zilei de miercuri, pe cerul Capitalei, se putea observa un cerc in jurul soarelui. Spectaculosul fenomen poarta denumirea de halou solar și este o reflexie a luminii in cristalele de gheața din nori. Haloul solar este un fenomen optic remarcabil ce apare atunci cand lumina provenita de la…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a transmis liberalilor, vineri dimineața, pe WhatsApp, ca rotativa guvernamentala se va amana și, prin urmare, nu-și va depune mandatul, precizand ca și-a luat „unda verde” in acest sens de la președintele Klaus Iohannis. „Buna dimineața, doamnelor și domnilor! In aceasta…

- „Inca o minciuna a ministrului Budai: nu a venit cu amendamentele promise la legea pensiilor speciale”, acuza liderii USR, care amintesc ca joi, in Parlament, ministrul Muncii ar fi trebuit sa depuna amendamentele agreate la legea pensiilor speciale. Reprezentanții USR susțin ca ministrul Marius Budai…

- Responsabilitatea pentru explozia de la Sankt Petersburg, in urma careia „comandantul militar” Vladlen Tatarsky a fost ucis, a fost preluata de „Armata Naționala Republicana”, informeaza Meduza. Informația a fost publicata pe canalul de Telegram „Rospartizan”, a fost distribuita și de fostul deputat…

- „Mii de oameni au venit pur si simplu pentru a face razboi”, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron in legaturile cu ciocnirile extrem de violente dintre militanti si fortele de ordine care au avut loc sambata in timpul unei manifestatii impotriva rezervelor de apa agricole in vestul Frantei,…