Piedone se dezice de Grapini după postarea despre diaspora Astfel, intr-o postare de pe contul sau de pe o rețea de socializare, aceasta a afirmat ca „fara certificat de prost, nu puteți participa la miting", referindu-se la cei care au decis sa participe pe 10 august 2018, la protestul organizat de romanii din Diaspora. Cristian Popescu – Piedone ia atitudine fața de declarațiile europarlamentarului, considerand ca, deși postarea respectiva a fost ștearsa de pe contul acesteia de socializare, declarația ramane una jignitoare, o palma pe obrazul democrației și al romanilor care, departe de casa, muncesc pentru a-și asigura traiul zilnic. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

