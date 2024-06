Cristian Popescu Piedone lovește din nou. Primarul Sectorului 5 a ieșit din nou la munca alaturi de echipele sale, pe care le-a organizat pentru a se asigura ca treaba merge ca la carte. Acesta nu s-a putut abține și a vorbit despre adversarii sai politici, carora le-a transmis și un mesaj ironic. Piedone, critici ironice […] The post Piedone: Șampania bauta grabit, pe la colțuri, știrbește increderea in oameni! appeared first on Puterea.ro .