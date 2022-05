Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Magistrații de la Curtea de Apel București au decis, joi, sentințe in dosarul Colectiv. Este vorba de procesul asupra incendiului care s-a produs in octombrie 2015 in clubul Colectiv din Sectorul 4 al Capitalei. In incendiu sau ca urmare a acestuia au murit 65 de oameni, aflați, la acel moment, in interiorul…

- „Eu semnam o foița, nu analizam spații, dimensiuni”, a declarat Cristian Popescu Piedone, cu privire la responsabilitatea lui in drama de la clubul Colectiv. Cristian Popescu Piedone este judecat in dosarul Colectiv, in calitate de primar al Sectorului 4 la data producerii dezastrului. Piedone a facut…

- Polițiștii din București cauta un deținut evadat, care avea de ispașit o pedeapsa de 23 de ani de inchisoare. Deținutul este considerat deosebit de periculos. El a fugit din incinta Spitalului de Urgența Bagdasar Arseni, unde fusese trimis pentru investigații medicale. Pușcariașul a reușit sa fuga deși,…

- Fratele lui Radu Mazare, Alexandru Mazare a fost dat in urmarire naționala. Acesta trebuie sa execute 3 ani de inchisoare. Se pare ca polițiștii nu au dat de el acasa pentru a-l duce in arest. „Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au desfașurat activitați privind…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu – Piedone, a declarat, la ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), ca nu este “fugar”, in contextul in care marți este așteptata sentința finala pentru el in Dosarul Colectiv. Piedone acuza ca noul dosar in care este implicat și pentru care a…

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost achitat, vineri, in dosarul in care era acuzat de trafic de influența - acuzația DNA era ca a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier județean in Buzau intr-o funcție publica importanta. Initial, instanta de fond - Tribunalul Bucuresti…