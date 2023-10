Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Cristian Popescu Piedone a anuntat, joi, ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat de edil al Sectorului 5 si a dezmintit zvonurile privind candidatura sa la Primaria Capitalei. „Sa terminam cu zvonurile ca Piedone candideaza la Primaria Capitalei! (…) Voi ramane la 5, am proiecte…

- Cristian Popescu Piedone va candida pentru un nou mandat de primar al Sectorului 5Primarul Cristian Popescu Piedone a anuntat, joi, ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat de edil al Sectorului 5 si a dezmintit zvonurile privind candidatura sa la Primaria Capitalei, anunța Agerpres.…

- Primarul Cristian Popescu Piedone a anuntat, joi, ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat de edil al Sectorului 5 si a dezmintit zvonurile privind candidatura sa la Primaria Capitalei, conform agerpres.ro. “Sa terminam cu zvonurile ca Piedone candideaza la Primaria Capitalei! (…) Voi ramane…

- "Sa terminam cu zvonurile ca Piedone candideaza la Primaria Capitalei! (...) Voi ramane la 5, am proiecte pe urmatorii 5 ani (...) proiecte de dezvoltare (...). In timpul campaniei electorale, eu am sa plec in concediu. Pana atunci am sa muncesc. Eu sunt cel care incerc sa fac. Dumneavoastra sunteti…

- Pentru ca premierul Ciolacu e nemulțumit de stadiul lucrarilor la Autostrada Moldovei A7, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a venit sa lamureasca situația. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au mers pe șantierul A7 pentru a vedea cum decurg lucrarile la…

- Rezultatele unui sondaj dat publicitații astazi zguduie scena politica. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Gabriela Firea ar caștiga alegerile pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, arata un sondaj INSOMAR. In ciuda implicarii numelui sau in scandalul azilelor grozei, daca…

- Vijelia de dimineața se putea solda și cu victime umane, nu doar materiale. O persoana aflata intr-un autoturism pe Strada Veseliei din sectorul 5 a ajuns la spital dupa ce un copac a cazut pe mașina, in urma fenomenelor meteo. Barbatul, in varsta de 36 de ani, a fost extras din autovehicul de catre…

- Un val de acuzații privind presupuse ilegalitați savarșite de primarul Capitalei, Nicușor Dan, a generat o ampla investigație desfașurata de catre anchetatorii DNA. Reclamațiile sosite ieri la Primaria Capitalei au deschis calea unei anchete ample care vizeaza presupuse fapte nelegale comise de catre…