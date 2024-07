Meciul Romania-Olanda nu s-a terminat așa cum și-ar fi dorit suporterii Naționalei. Cu toate acestea, fanii iși susțin echipa in continuare și s-au bucurat ca a ajuns pana aici. Cristian Popescu Piedone are un mesaj pentru favoriții sai, pe care ii incurajeaza, indiferent de rezultat. Piedone susține echipa naționala Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, […] The post Piedone, mesaj pentru tricolori, dupa infrangerea cu Olanda: Capul sus, baieți! appeared first on Puterea.ro .