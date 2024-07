Chiar daca am avut alegeri locale la 9 iunie, pe funcții in orașe și comune au ramas tot vechii primari, pana la incheierea mandatelor caștigate in 2020. Nu mai dureaza mult și vor preda ștafeta, așa ca acum este momentul marilor tunuri, al loviturilor date pe ultima suta de metri – licitații cu caștigatorul dinainte […] The post Piedone, marcaj la PSD și la comisioanele din licitații first appeared on Ziarul National .