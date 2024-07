Stiri pe aceeasi tema

- La Secția 27 din Sectorul 1 s-au descoperit nereguli grave in privința voturilor, Clotilde Armand fiind acuzata de frauda electorala. Informațiile indica faptul ca 20 de voturi in plus au fost atribuite acesteia, starnind controverse și suspiciuni asupra integritații procesului electoral. Surse anonime…

- Scandalul legat de manipularea voturilor in Sectorul 1 continua sa faca valuri. Prim-vicepreședintele PNL arunca vina asupra lui Clotilde Armand pentru organizarea alegerilor, pe care o considera „extrem de proasta, intr-un stil franțuzesc veritabil”. Mai mult, Rareș Bogdan sugereaza ca aceasta ar fi…

- Un cetațean a leșinat astazi dupa ce a ieșit de la vot! Incidentul a avut loc la Școala Gimnaziala Herastrau din Sectorul 1. Martorii de la fața locului au solicitat ajutorul autoritaților. Un apel la 112 semnala un incident petrecut in Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit martorilor prezenți la fața…

- Un incendiu de proporții a izbucnit la un centru comercial situat in Sectorul 5. In aceste momente, mai multe autospeciale de pompieri sunt la fața locului pentru a stinge focul. Traficul din zona a fost restricționat pana la lichidarea completa a incendiului. Cladirea gazduiește un magazin, o sala…

- Problema principala a Capitalei ramane traficul sufocant, care aduce de la sine și un nivel ridicat al poluarii. Bucureștiul este pe locul 4 in topul celor mai aglomerate orașe europene și pe locul 8 in lume. Potrivit datelor colectate de o companie care ofera sisteme GPS, bucureștenii au pierdut 150…

- Cristian Popescu Piedone a mers in Sectorul 2 al Capitalei, unde a gasit șobolani pe strada. A vorbit despre aceasta problema, care este tot mai intalnita in București. Edilul este surprins de nepasarea autoritaților și promite sa remedieze astfel de nereguli, daca va deveni primar general. Candidatul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta seara, in Bucureștii Noi, al doilea pe ziua de azi din zona de nord a Capitalei, dupa cel din complexul in construcție One Herastrau Vista. UPDATE: Datorita suprafeței mari pe care se manifesta incendiul dispozitivul a fost suplimentat cu inca șapte autospeciale de stingere.…

- O armata de muncitori a navalit pe o strada din Sectorul 5, insa cu ganduri pașnice! S-au apucat imediat de treaba, și in timp record i-au schimbat cu totul aspectul și au lasat in urma lor și 308 locuri noi de parcare! Locuitorii de pe strada Cobadin, din Sectorul 5 al Capitalei s-au trezit intr-o…