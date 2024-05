Sectorul 2 din București, mai precis zona Baicului, pare a fi blocat in timp, considera primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Piedone a subliniat ca locuitorii din Baicului traiesc intr-o stare de neglijența și dispreț din partea autoritaților locale, de parca ar fi in anul 1924, deși, dupa cum spun mulți dintre ei, probabil ca […] The post Piedone: Ați crezut in minciunile useriștilor de la Sectorul 2! Ați vazut ce au facut: NIMIC! appeared first on Puterea.ro .