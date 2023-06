Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone s-a intors la Primaria Sectorului 5 in calitate de primar.„M-am intors. Am fost la odihna, am fost la o pensiune. M-am odihnit, nu am dormit in viața mea atat, in afara de munca pe care trebuia sa o prestez, aveam nevoie și noi de evidențieri, o permisie, la sfantul așteapta…

- PSD și PNL au semnat luni, 26 iunie 2023, un Acord Politic privind asigurarea majoritații in Consiliul Local al Sectorului 5. Anunțul a fost facut de ambele organizații. Cele doua partide dețin acum 16 reprezentanți din cei 27 de consilieri locali ai Sectorului 5, social-democrații avand 10, iar liberalii…

- Diana-Anca Artene, care exercita temporar atribuțiile de prefect al Capitalei, a semnat joi, 22 iunie, ordinul prin care se constata dispariția motivelor pentru incetarea mandatului de primar in cazul lui Cristian Popescu Piedone. Eliberat miercuri din penitenciar, ca urmare a achitarii definitive,…

- Cristian Popescu Piedone a fost eliberat, ca urmare a deciziei luata de Inalte Curte de Casație și Justiție. Revederea a fost cu atat mai emoționanta, caci a fost așteptat de familie in fața inchisorii. Nici oamenii simpli nu l-au uitat pe fostul edil al Sectorului 5, care au venit imediat la poarta…

- Cristian Popescu Piedone a ieșit din inchisoare, in urma deciziei luata de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie de achitare, ca urmare a condamnarii la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv. Prefectura București a anunțat ca fostul primar Cristian Popescu Piedone are dreptul sa iși…

- Fostul primar Cristian Popescu Piedone, condamnat in Dosarul Colectiv, este pus in libertate „de indata”, potrivit deciziei de miercuri a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Decizia este definitiva.

- Fostul primar Cristian Popescu Piedone va fi ELIBERAT: Inalta Curte i-a admis recursul in casație in dosarul Colectiv Fostul primar Cristian Popescu Piedone va fi ELIBERAT: Inalta Curte i-a admis recursul in casație in dosarul Colectiv Fostul primar al sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone,…

- Fostul primar al sectorului 5 – Cristian Popescu Piedone iși așteapta astazi verdictul Curții Supreme in dosarul Colectiv, in vederea eliberarii. El a atacat decizia de condamnare la 4 ani de inchisoare. Direct din Penitenciarul Rahova, acolo unde este inchis de mai bine de zece luni, Cristian Popescu…