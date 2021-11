Cristian Popescu Piedone iși face o adevarata echipa de vedete la Primaria Sectorului 5. Cunoscuta actrița Eugenia Șerban ii va da sfaturi edilului, ea urmand sa fie consilier pe probleme culturale. „Primarul Sectorului 5, Cristian Victor Popescu Piedone, isi consolideaza echipa personala. Incepand de astazi, din echipa sa de consilieri, face parte si cunoscuta actrita […] The post Piedone a mai angajat o vedeta la Primaria Sectorului 5, dupa Oana Zavoranu first appeared on Ziarul National .