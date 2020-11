Noul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a depus marti juramantul de investire. Piedone a profitat de acest prilej, pentru a promite ca va face o politica a cetateanului.„Consider ca politica s-a terminat odata cu campania electorala si cetatenii Sectorului 5, impreuna cu dumneavoastra, reprezentantii domniilor lor astazi in cadrul Consiliului local, vom face o politica de transparenta, o politica a cetateanului, o politica in care acest sector se va dezvolta, o politica in care pe primul plan vor sta cetatenii Sectorului 5”, a spus Cristian Popescu Piedone, potrivit Agerpres.De…