Piedone a devenit din nou bunic

- Andra a lansat, marți, videoclipul piesei ”Indiferența”, eveniment pe care l-a marcat cu o noua schimbare de look. Vedeta s-a tuns bob, iar noul look s-a potrivit la fix cu outfitul ales pentru prezența la radio. Andra a și-a lansat, marți dimineața, piesa ”Indiferența”, in premiera la Radio ZU. Pentru…

- Andra, care este casatorita cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța, a avut parte de un moment extrem de frumos la Premiile Muzicale Radio Romania, scrie libertatea.ro. Andra, care a slabit pe durata concertelor Aivea pe care le-a susținut de curand, a primit doua premii. Citeste si ANDRA…

- 16 martie este o zi foarte importanta in viața Andrei și a lui Catalin Maruța. Acum 7 ani, pe aceasta data, s-a nascut fiul lor, David. Cantareața a marcat momentul printr-o postare pe Facebook, strangand mii de mesaje de felicitare in numai o ora. ”7 ani de cand am nascut primul copil. De cand am…

- Andra si Catalin Maruta sunt casatoriti de 10 ani si au impreuna doi copilasi superbi. Dragostea lor e trainica si se pare ca nu s-a diminuat odata cu trecerea timpului. Cu ocazia Sfantului Valentin, Andra a tinut sa transmita un mesaj pe contul ei de Facebook.

- Catalin Maruta a povestit, amuzat, cum s-a derulat momentul in care Andra s-a mutat la el. Cei doi erau deja intr-o relatie, de cateva luni.Cei s-au cunoscut in anul 2005, la emisiunea ”Tonomatul DP 2”, de pe TVR 2, pe care o prezenta chiar Maruta. Cantareata, care atunci avea 19 ani, a fost pusa de…

- Emoții mari pentru Andra. David a surprins-o total, dupa ce s-a asezat in pozitia lotus si i-a marturisit mamei lui cat de bucuros este ca a venit vacanța. „Azi e ultima zi de scoala, intelegi? Adica incepe vacanta! Adica incepe distractia!!! Ia sa vedem, test: ce zi e azi?- David” , a scris Andra…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Evenimentul Zilei, Andra a fost intrebata daca este adevarat ca nu se cearta niciodata cu partenerul ei de viața. Artista a infirmat imediat și a explicat ca și intre ei exista discuții, ca in orice familie. „Nu exista familie perfecta. Fiecare familie…