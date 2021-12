Stiri pe aceeasi tema

- Singurul festival in care sportul și cultura iși dau mana in Timișoara, și-a mai consumat un episod in nuanțe alb-violet! Dupa concertul unic al Filarmonicii Banatul alaturi de formația “Noi din Banat”, a venit randul artei stradale de a imbogați povestea centenarului Politehnicii. Ilustratorul urban…

- Echipa naționala a Rusiei a pierdut in fața echipei naționale a Croației in meciul din runda a zecea finala a turneului de calificare la Campionatul Mondial 2022. Intilnirea a avut loc la Split și s-a incheiat cu un scor de 1-0 in favoarea gazdelor. Singurul gol in minutul 81 a fost marcat de fundașul…

- Mesaj cu prilejul aniversarii a 178 de ani de la infiintarea Armei ArtilerieSeful Statului Major al Fortelor Terestre a transmis, pe pagina de Facebook, un mesaj cu prilejul aniversarii a 178 de ani de la infiintarea Armei Artilerie. "La 10 noiembrie 2021 se implinesc 178 de ani de cand, prin Porunca…

- Administratorii clubului englez de fotbal din cel de-al doilea esalon valoric, Derby County, au contestat decizia Ligii engleze de a penaliza echipa cu 12 puncte odata cu intrarea gruparii in administratie speciala ca urmare a problemelor financiare, scrie Reuters, citat de agerpres. ''Administratia…

- Dupa ce s-a dovedit ca Dorin Toma, tehnicianul din Maramureș a fost un experiment eșuat, conducerea Politehnicii incearca alta varianta de tehnician din afara zonei. Așadar, clubul va fi condus de un antrenor care a pregatit… FC Pucioasa! Politehnica Timisoara a ajuns la un acord cu Nicolae Croitoru…

- In ziua de 17 septembrie 2021, municipiul Bacau a gazduit o manifestare cultural-științifica de prestigiu dedicata implinirii a 20 de ani de la inființarea Asociației Romano-Catolicilor „Dumitru Martinaș”. Manifestarea a debutat cu un moment comemorativ la bustul profesorului Dumitru Martinaș și a…

- Primarul Dominic Fritz s-a laudat joi seara pe retelele sociale cu alocarea unui milionul de lei pentru sport prin Apelul de proiecte 4/2021. Mesajul edilului a starnit rapid multe comentarii, in special din partea sustinatorilor Politehnicii Timisoara, club al carui proiect a ramas pe dinafara. „Redirecționam…