- Daca ii intrebi pe copii care sunt visele lor, ochii lor stralucesc, iar ei incep sa se gandeasca. Aparent, se intampla multe in capul lor, fantezia se amesteca cu lucrurile reale pe care le cunosc și care le plac. O noua lucrare murala in strada Libertații din Targu Mureș ofera o posibilitate copiilor…

- In 24 august, Ucraina sarbatorește 31 de ani de independența. Mai multe organizații și instituții din Timișoara și-au unit forțele pentru a pregati o serie de evenimente de solidaritate pentru ucrainenii care sarbatoresc Ziua Ucrainei departe de casa, in orașul in de pe Bega.

- Echipa de artiști internaționali va lucra timp de doua saptamani pentru realizarea acesteia, iar cladirea aleasa este Școala Gimnaziala "Nicolae Balcescu", a anunțat vineri, 19 august, Biroul de presa al Primariei Municipiului Targu Mureș. "Acest proiect este construit in jurul ideii de reflecție asupra…

- In perioada 09-13 august 2022, in Stuttgart s-a desfașurat German Open Championship cel mai prestigios concurs de dans sportiv din lume, unde sportivii legitimați la F.R.D.S. Ronin Moldovan și Zsofia Gombos de la clubul sportiv DanceArt din Targu-Mureș, au devenit campioni și la secțiunea „Standard",…

- Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller" din Targu Mureș a decis miercuri, 6 iulie, mutarea temporara a elevilor sai, pe perioada in care vor avea loc lucrarile de renovare și modernizare a școlii, in doua locații puse la dispoziție de municipalitate. "Prima dintre acestea…

- Echipele Administrației Domeniului Public din cadrul municipalitații au amenajat, in ultima perioada, mai multe alveole inainte și dupa trecerile de pietoni, in centru, dar și in zona strazii Mihai Eminescu. Inițiativa are ca scop atat creșterea vizibilitații conducatorilor auto, cat și o mai mare siguranța…

- Uniunea Europeana a inregistrat excedent de cont curent in primul trimestru din 2022, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franta (minus 10 miliarde de euro), Polonia (minus 8,9 miliarde de euro), Grecia (minus 6,5 miliarde de euro), Italia (minus 6,4 miliarde de euro)…

- In curtea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" din Targu Mureș, elevi și profesori au sarbatorit Ziua Copilului cu o petrecere de pomina. Colectivul școlii a organizat evenimentul in ziua de marți, 31 mai, ziua de 1 iunie fiind libera atat pentru elevi cat și pentru profesori. „Dupa restricțiile…