Pictură murală de peste 525 de metri pătrați în orașul lui Iohannis Tribut adus umanitații, omului individului, societații… Cea mai mare pictura murala este in pregatire la Sibiu. Va avea peste 525 de metri patrați și se dorește a transmite un mesaj special. Patru artiști continua sa lucreze la aceasta uriașa pictura. Care va acoperi peretele lateral al unui bloc inalt, aflat intr-o zona intens circulata din oraș. „Din punct de vedere compozitional, muralul este un portret de grup, format din chipurile unor oameni. Pictate in cromatici si stiluri diferite, sustinand astfel ideea de unitate in diversitate”. Astfel explica organizatorii Festivalului Internațional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

