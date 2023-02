Pictorul Ştefan Luchian, omagiat printr-o expoziţie cu lucrări ale elevilor de la Liceul de Artă din Botoșani O expozitie care cuprinde peste 120 de lucrari de pictura, grafica, arta monumentala, arhitectura, design vestimentar, ceramica si sculptura, realizate de elevi ai Liceului de Arta din municipiul Botosani, a fost vernisata, miercuri, cu prilejul implinirii a 155 de ani de la nasterea pictorului Stefan Luchian, nascut in judetul Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

