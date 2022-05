Stiri pe aceeasi tema

Kathy Lamkin, o actrita originara din Texas, cunoscuta pentru aparitia in filmul „No Country For Old Men" al fratilor Cohen, a murit la varsta de 74 de ani ca urmare a unei maladii, a anuntat agentul sau pentru presa americana, relateaza News.ro.

Un baiat britanic in varsta de 9 ani si tatal sau au murit, iar mama si fratele copilului au fost grav raniti in urma unei alunecari de teren care s-a produs luni in zona unui traseu de drumetie din parcul national australian Blue Mountains, a anuntat politia, informeaza Reuters.

Informaticianul american Stephen E. Wilhite, care a creat formatul digital GIF (Graphics Interchange Format) in anul 1987, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat joi site-ul revistei People.

Baritonul Nicolae Constantinescu a murit sambata, la varsta de 84 de ani.

Actorul japonez Akira Takarada, care a jucat in primul film ''Godzilla'' (1954) si in mai multe pelicule ulterioare ale seriei, a murit la Tokyo la varsta de 87 de ani, informeaza AFP, citat de Agerpres.

Actorul american William Hurt, cunoscut pentru rolurile sale in filme atat de populare precum "The Big Chill" (Marea raceala, 1983) si castigator in 1986 al Oscarului pentru rolul din "Kiss of the Spider Woman", a murit duminica, la varsta de 71 de ani, au informat media americane, transmite AFP

Pictorul Viorel Marginean a murit la varsta de 89 de ani, anunta Uniunea Artistilor Plastici, intr-o postare pe Facebook.

Gary Brooker, solistul grupului Procol Harum, celebru pentru melodia „A Whiter Shade of Pale" la finalul anilor '60, a murit la varsta de 76 de ani, potrivit unui anunta de pe site-ul oficial al formatiei britanice de rock psihedelic.