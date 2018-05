Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in jurul orei 13.20. Un sofer in varsta de 45 de ani care se deplasa pe Str. Liviu Rebreanu dinspre Bd. Camil Ressu catre Str. Campia Libertatii, in zona unui complex comercial, a surprins si accidentat mortal o femeie in varsta de 85 de ani. Din primele informatii…

- Sediul ICR Stockholm va gazdui in perioada 13 - 20 Aprilie 2018 prima expozitie personala a artistului Dragoș Badița in Suedia. Expozitia, cu tema "Tip of the Iris", consta intr-o serie de picturi de ulei pe hartie, fiind o selectie din seria Meditation on perception (Meditatie asupra perceptiei) Dragoș…

- Doi hoți de origine romana au fost condamnați la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare, in Marea Britanie. Niculae Ion, in varsta de 21 de ani, și Niculae Avram, in varsta de 46 de ani, au furat p...

- Accident grav pe drumul Ungheni - Sculeni. Un barbat in varsta de 43 de ani a murit dupa ce s-a lovit cu automobilul pe care il conducea intr-un copac. Potrivit politiei, acesta circula cu viteza excesiva si a pierdut controlul masinii. Barbatul era originar din Ungheni.

- Doi muncitori, unul de nationalitate romana si un italian, au decedat joi dimineata, iar un al treilea a fost ranit dupa ce s-a prabusit un zid de sustinere pe un santier de constructii aflat de-a lungul strazii care duce din oras spre zona arheologica de la Capo Colonna, Crotone, Italia. Muncitorul…

- Aurelian Calota, veteranul de razboi care a trait o poveste de dragoste de peste 70 de ani alaturi de femeia care a fost mereu alaturi de el, s-a stins din viata duminica, 11 martie, cu o zi inainte de a implini varsa de 93 de ani. A murit, spun apropiatii familiei, pentru ca suferea foarte mult ca…

- Printul Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei a decedat la vârsta de 83 de ani, a anuntat casa regala daneza. Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului) din Copenhaga, de unde…