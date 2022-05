Pictorul care zguduie arta contemporană Este considerat unul dintre artiștii internaționali de marca. Universul sau in continua evoluție reunește deja un public numeros, iar Julien Durix intenționeaza sa continue sa-și imprime amprenta in lumea artei contemporane. Durix, 30 de ani, a atras deja o comunitate puternica pe pagina de Instagram (mai mult de 250.000 de persoane il urmaresc). Artistul ofera picturi și […] The post Pictorul care zguduie arta contemporana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

