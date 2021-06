Pictoriţa Moraru nu era divorţată. Judecătorii au pus-o ieri în libertate Prin aceasta actiune, tanara ceruse sa se stabileasca exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea domiciliului minorului si o pensie de intretinere. Procesul a fost suspendat de catre judecatori deoarece cei doi soti nu s-au prezentat la proces. Cu alte cuvinte, ei sunt casatoriti. Tanara care a pus autoritatile pe jar in amiaza zilei de sambata dupa ce a consumat bauturi alcoolice apoi s-a urcat la volan si s-a aruncat cu masina in Ciric a cerut divortu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

