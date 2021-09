Stiri pe aceeasi tema

- O singura zi ne mai desparte de primul spectacol din FEST-FDR 2021, eveniment organizat de Teatrul Național din Timișoara cu sprijinul Primariei și al Casei de Cultura a Municipiului, acțiune co-finanțata de Consiliul Județean Timiș. Timp de 9 zile, prin spectacole, prin intalnirile Studio FEST-FDR,…

- Transgaz a inceput demersurile de construire a unei noi conducte de gaz in județul Timiș, pe traseul Timișoara – Giroc – Deta – Denta – Moravița. Inițiativa garanteaza extinderea rețelei in mai multe localitați de pe traseu, sunt de parere reprezentanții administrației județene. „Consiliul Județean…

- Consiliul Județean Timiș a trecut o etapa birocratica in proiectul care va rezolva definitiv problema alimentarii cu gaz a zonei Deta, dupa ce a eliberat certificatul de urbanism pentru noua conducta de gaz Timișoara – Moravița Transgaz a inceput demersurile de construire a unei noi conducte de gaz…

- Consiliul Județean Timiș a gazduit luni o intalnire intre reprezentanții proiectelor Capitala Europeana a Culturii din Timișoara și Novi Sad, in cadrul seriei de evenimente dedicate Zilei Județului Timiș. S-au discutat oportunitați de colaborare intre cele doua viitoare capitale culturale din punct…

- Un spectacol amuzant si plin de invataminte pe care copiii le vor desprinde din lumea animalelor ce simbolizeaza, de fapt, calitati si mai ales defecte omenesti. Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin‟ din Timișoara prezinta sambata, 24 iulie, de la ora 18.00, la Muzeul Satului Banațean, spectacolul…

- Aparatura noua pentru spitalele din județ cu bani nerambursabili de la Consiliul Județean Timiș. Șase unitați sanitare, orașenești și municipale, vor primi in total 317.000 euro pentru achiziția de echipamente medicale noi. Vorbim aici de spitale din Jimbolia, Lugoj, Faget, Sannicolau Mare, Timișoara…

- Persoanele interesate sa-și deschida afaceri in Bastionul Theresia sau in Parcul Industrial de pe Calea Torontalului sunt invitate sa participe la licitațiile lansate de Consiliul Județean Timiș in acest sens. In cazul spațiilor de la Bastion, licitația va fi una cu strigare și se va desfașura in data…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…