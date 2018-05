Diabetul afecteaza in primul rand circulația sangelui și nervii, situație in care, nedepistand la timp modificarile de la nivelul piciorului, se poate ajunge la complicații care, in anumite situații, pot conduce la amputație. Cele mai debilitante complicații ale piciorului la persoanele cu diabet sunt boala arteriala periferica și neuropatia diabetica.

Boala arteriala periferica – o circulație deficitara a sangelui poate determina ca orice leziune, ulcerație, infecție la nivelul piciorului sa se vindece greu. Exista probabilitatea ca, orice complicație la nivelul piciorului, daca nu…