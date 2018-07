Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii miliari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar București s-au sesizat din oficiu și s-au deplasat la Baza Aeriana Borcea, acolo unde s-a prabușit avionul MIG LanceR 21. Procurorii vor efectua actele de urmarire penala specifice unei astfel de situații.”In…

