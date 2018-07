PICCJ. Procurorii militari au inceput urmarirea penala in rem in cazul accidentului aviatic de la Fetesti

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de neluare a masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si ucidere din culpa in...

- Procurorii militari au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de neluare a masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si ucidere din culpa in dosarul accidentului aviatic de la Baza Aeriana…

- Procurorii militari au inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis ca urmare a prabusirii avionului MIG 21 LanceR , sambata, la Calarasi, in timpul unul show aviatic, se arata intr-un comunicat al Parchatului General. Pilotul Florin Roman a murit in urma exploziei. Magistratii au dispus efectuarea…

- Procurorii militari au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de neluare a masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de...

- Procurorii militari anunța ca s-a inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis ca urmare a prabușirii avionului MIG 21 LanceR , sambata, la Calarași, in timpul unul show aviatic. Pilotul Florin Roman a murit in urma exploziei. Magistrații au dispus efectuarea unor expertize de specialitate.…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie face publice urmatoarele demersuri:In cursul zilei de astazi, 7 iulie 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s au sesizat din oficiu…

- Procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, sambata, cu privire la producerea unui accident aviatic in apropiere de autostrada A2, deplasand...

- Procurori militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, sambata, cu privire la producerea unui accident aviatic in apropiere de autostrada A2, deplasandu-se la locul accidentului pentru efectuarea actelor de urmarire penala specifice, informeaza…