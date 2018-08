Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari s-au autosesizat dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei si au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii. Parchetul Militar va prelua si toate plangerile penale depuse la sectiile de politie, pe care le va reuni intr-un singur dosar.

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…

- Politistii vasluieni au deschis dosar penal in urma prabusirii tavanului unui mall din municipiul Vaslui. Trei persoane au fost ranite, doi adulti si un copil de un an, care se aflau la masa intr-un restaurant din incinta complexului comercial. Ei au fost transportati la spital, iar ulterior externati.…

- Detalii exclusive din ancheta unuia dintre judecatorii care l-au condamnat pe Liviu Dragnea. Procurorii de la Parchetul General l-au pus sub învinuire pe vecinul magistratului Constantin Epure.

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Gorj au declarat vineri dimineata pentru News.ro ca politistii au deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de ucidere din culpa. Oamenii legii au fost sesizati de reprezentantii spitalului despre decesul barbatului si urmeaza sa fie facuta necropsia…

- Procurorii miliari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar București s-au sesizat din oficiu și s-au deplasat la Baza Aeriana Borcea, acolo unde s-a prabușit avionul MIG LanceR 21. Procurorii vor efectua actele de urmarire penala specifice unei astfel de situații.”In…

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal dupa ce au fost sesizati ca o tanara cu handicap, internata intr-un centru al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din Urlati, ar fi fost violata de un barbat internat in aceeasi institutie.

- Incidente, in aceste moment, in Piața Victoriei! Mai mulți protestatari au inceput sa se imbranceasca cu forțele de ordine. ”Nu scapați!”, scandeaza protestatarii aflați la gardul Palatului Victoria.știre in curs de actualizare