- Parchetul de la langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite un mesaj al procurorului general Augustin Lazar, pe tema anchetetei care vizeaza violentele din Piata Victoriei, din seara zilei de 10 august."Vazand dezbaterile publice privind evenimentele violente ce au avut loc in noaptea…

- Update: „Au trecut deja trei zile si nu exista niciun responsabil pentru ce s-a intamplat vineri in Piata Victoriei. In orice tara responsabila, oamenii aflati la conducere, pana la aceasta ora am fi avut cel putin o demisie. Nimeni nu si-a asumat responsabilitatea politica pentru ce s-a intamplat.…

- "Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm actiunile violente produse in Bucuresti, vineri seara, desfasurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestatii civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violentele au fost provocate gradual de catre grupuri de persoane…

- Nu și pe huliganili pașnici... Solicitarea Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, catre Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazar Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a solicitat astazi, 11 august a.c., Procurorului general…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i a solicitat astazi, 11 august a.c., Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s a produs…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat sambata procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei,…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a solicitat astazi, 11 august a.c., Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazar, demararea de urgența a cercetarilor in vederea stabilirii situației de fapt și elucidarii modului concret…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: La data de 19.07.2018, incepand cu ora 09.00, intr-un dosar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație…