Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat "o nedumerire personala", intr-o conferinta de presa, referitor la faptul ca la Parchetul General au fost inregistrate, in 2016, in aceeasi zi, doua protocoale de colaborare cu SRI, care au continuturi si numere de articole diferite. "S-a…

- Tudorel Toader a lansat un nou atac la adresa Ministerului Public pe care il acuza ca s-a indeparat de rolul sau contistuțional. Ministrul Justiției spune ca evaluarea pe care o va face se va finaliza in 30 de zile. Tudorel Toader a spus, despre evaluarea lui Augustin Lazar, ca vine in urma constatarilor…

- Augustin Lazar anunța ca va prezenta corespondența legata de protocoalele cu SRI, intr-o declarație de presa pe care o va susține luni, in jurul pranzului. „In jurul pranzului vom avea o declarație de presa”, le-a spus Augustin Lazar jurnaliștilor, luni, la Parchetul General. Procurorul general al Romaniei…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a reactionat, vineri, la atacurile din ultima vreme la adresa Ministerului Public, avertizand asupra pericolului pe care acestea le genereaza, in contextul in care pot afecta principiul separatiei puterilor in stat. "Procurorul general al Parchetului…

- Procurorul general, Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, pe care le catalogheaza drept atacuri de natura a afecta principiul separatiei puterilor in stat, transmite Parchetul General.

- Procurorul general Augustin Lazar a delegat-o, luni, pe Anca Jurma pentru a ocipa functia de procuror-sef interimar al DNA , potrivit unui anunt al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatei si Justitie (PICCJ). Ca urmare a decretului prin care presedintele Klaus Iohannis a revocat-o…

- Ministerul Public avertizeaza ca modificarile codurilor penale votate in senat, marți, in special in ceea ce privește abuzul in serviciu, restrang ”nepermis de mult” sfera de aplicabilitate a acestei infracțiuni. Se incalca, astfel, Convenția ONU impotriva corupției, arata Parchetul General. ”La nivelul…

- La nivelul Ministerului Public a fost finalizata o analiza privind impactul modificarilor legislative ale Codului penal care vizeaza infractiunile de abuz in serviciu si de neglijenta in serviciu, din perspectiva incalcarii obligatiei statului de a asigura, prin politica sa penala, o protectie efectiva…