Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competenta in acest caz, au precizat, pentru AGERPRES,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila, la Parchetul General.Parchetul General și-a declinat competența și a trimis aceasta plangere la DIICOT, informeaza surse judiciare citate de Antena 3. DIICOT este intr-o situația speciala,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plangerea penala il vizeaza…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o sesizare cu privire la unele fapte ale premierului Viorica Dancila. Sesizarea lui Orban ar putea constitui temei pentru o cercetare penala.Reporterii STIRIPESURSE.RO au consultat documentul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, aflat in vizita in Israel, nu s-a prezentat miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acolo unde era programat sa se desfasoare ultimul termen al procesului in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…