Picătura care a umplut paharul globalizării Un articol publicat de site-ul italian de stanga Linkiesta incearca sa arate ca, deși majoritatea imigranților sosesc in Europa nu fugind din calea razboaielor și represiunii, acești oameni nu trebuie priviți ca reprezentand tot raul din lume. Problemele sociale, culturale și demografice create de acest influx iși au originea in globalizare și criza in care se afla clasa de mijloc din Occident. Imigranții nu sunt decat picatura care a umplut paharul. De decenii, scrie Linkiesta, lumea vestica nu mai este condusa de partide de stanga sau de dreapta, ci de globaliști, ce care promoveaza deschiderea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

