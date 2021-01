Picasso, licitat pentru Brașov Doua piese de grafica semnate de celebrul pictor Pablo Picasso vor fi scoase la licitație saptamana viitoare pentru a susține renovarea Muzeului de Arta Brașov. „ Nud albastru ” și „ Nud pe fotoliu ”, creații din repertoriul lui Picasso, au un preț de pornire de doar 250 de euro, iar fondurile colectate in urma Licitației de Arta Grafica a unui Important Colecționar Bucureștean , care va avea loc online, pe 2 februarie – vor fi donate pentru renovarea spațiilor expoziției permanente a Muzeului de Arta Brașov. Veniturile vor fi utilizate pentru recondiționarea parchetul și zugravirea pereților… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

