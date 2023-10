Stiri pe aceeasi tema

- Deși inițial se anunțase ca partida dintre Israel și Romania din preliminariile Euro 2024 se va disputa in Cipru, locația a fost mutata ulterior in Ungaria, la Budapesta, insa intre timp se ia in calcul o alta varianta.

- Tricolorii pot deveni lideri in Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, in cazul unei victorii in fața Belarusului, intr-o partida care se disputa la Budapesta. Meciul este transmis LiveBlog de HotNews.ro.

- Belarus – Romania LIVE VIDEO. Meciul de la Budapesta din preliminariile EURO 2024 e live pe Antena 1 si in AntenaPLAY, joi, de la 21:45. Acesta este al saptelea meci al tricolorilor din Grupa I. Tricolorii lui Edi Iordanescu au nevoie de sase puncte din dubla cu Belarus si Andorra pentru a ajunge pe…

- Joi seara, de la ora 21:45, naționala Romaniei va infrunta reprezentativa din Belarus in campania de calificare la EURO 2024. Meciul va avea loc la Budapesta, cu bielorușii gazde pe hartie, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Antena 1. Reporterul Vlad Nedelea și operatorul video Iosif Popescu…

- Budapesta face injecții de miliarde de euro in infrastructura sportiva. Sportul este o prioritate in Ungaria, nu doar la nivel declarativ sau pe hartie. Belarus - Romania e programat pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a promis miercuri, la Budapesta, dupa ce l-a primit pe președintele Klaus Iohannis, ca statul maghiar va susține total eforturile Romaniei de aderare la spațiul Schengen, liderul maghiar spunand ca este „nedreapta” opoziția Austriei.„Ungaria va susține in continuare…

- Naționala Romaniei a ajuns marți seara la Budapesta pentru meciul cu Belarus, programat joi, de la 21:45. „Tricolorii” sunt cazați la hotelul Hilton, aflat intr-o zona exclusivista a capitalei Ungariei, „vecini” cu Bastionul Pescarilor, unul dintre cele mai apreciate obiective turistice din oraș. Belarus…

- Conform noilor reglementari, avem o veste de ultim moment pentru elevii din Romania, fiind vorba de modul de alocare al burselor sociale pentru anul școlar in curs, iar noile modificari spun ca au termen limita pana pe 6 octombrie pentru bursele sociale. S-a schimbat modul de alocare al burselor sociale…