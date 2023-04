Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii ruși au pus-o sub acuzare oficial, marti, 4 aprilie, pe Daria Trepova pentru infractiuni de terorism in legatura cu uciderea bloggerului militar Vladen Tatarski la o cafenea din Sankt Petersburg, relateaza Reuters. Comitetul rus de Investigatie a anunțat ca a pus-o sub acuzare pe Daria…

- Forțele rusești au inregistrat unele succese in orașul Bahmut, situat pe linia frontului din estul Ucrainei, au declarat oficiali militari ucraineni, citați de Reuters. Bahmut și orașele din jur din regiunea Donețk au fost punctul central al asaltului in cea mai mare parte a celor 13 luni de invazie…

- Producția de cereale ucrainene se va reduce la 44,3 milioane de tone in 2023, din cauza scaderii suprafețelor agricole, in contextul invaziei ruse, arata Ministerul Agriculturii de la Kiev, citat de Reuters.

- Pe 24 februarie la Constanta are loc un miting dedicat comemorarii invaziei rusesti in Ucraina. Mai multi refugiati ucraineni s au adunat langa cladirea Consulatului General al Federatiei Ruse.Pichetul pasnic va dura de la 10 la 12. Este planificata blocarea carosabilului. In jurul orei 09.30, oamenii…

- Un bombardament al forțelor ruse asupra unei piete si unei statii de transport in comun din Herson a ucis marti sase civili si a ranit alti 12, au anuntat fortele armate ucrainene intr-un comunicat preluat de Reuters, transmite Agerpres.

- Rusia a declarat marți ca forțele sale au preluat controlul asupra localitatii Blahodatne, situata la nord de Bahmut, in estul Ucrainei, unde au avut loc unele dintre cele mai grele lupte din ultimele saptamani, informeaza Reuters, transmite RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a pledat luni pentru infiintarea unui tribunal special care sa-i urmareasca pe liderii rusi in justitie ca urmare a invaziei in Ucraina, in timp ce Moscova se confrunta cu noi acuzatii de crime de razboi dupa o lovitura la Dnipro, oras in estul Ucrainei,…

- Un atac cu rachete rusești care a lovit un bloc de apartamente sambata (14 ianuarie) in orașul Dnipro, din estul Ucrainei, a ucis cinci persoane și a ranit 27, inclusiv șase copii, a declarat Valentyn Reznichenko, guvernatorul regional. „Douazeci și șapte de oameni sunt raniți. Printre ei se numara…