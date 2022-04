Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de finante, Serhii Marcenko, a cerut ajutor financiar international imediat in valoare de miliarde de dolari pentru ca Ucraina sa poata supravietui in urma deficitului bugetar semnificativ creat dupa invazia rusa, scrie marti publicatia Financial Times, citata de agentia EFE,…

- Razboiul rus impotriva Ucrainei si sanctiunile occidentale impotriva Rusiei lovesc economiile de pe tot globul, iar pietele emergente si tarile in curs de dezvoltare din regiunea Europei si Asia Centrala vor suporta cel mai mare impact. Banca Mondiala estimeaza acum ca economia regiunii va scadea cu…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate, potrivit unei actualizari…

- Noi previziuni economice al Bancii Mondiale arata ca atat economia Ucrainei cat si a altor state emergente din Europa si Asia Centrala vor avea de suferit in 2022, din cauza conflictului militar izbucnit de Rusia, la 24 februarie.

- Gentiloni, a declarat sambata ca criza din Ucraina va duce la o perioada de crestere mai lenta pentru cele 19 tari care folosesc moneda euro. Previziunea blocului european, privind crestere de 4% in 2022, emisa cu putin timp inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia pe 24 februarie, va trebui revizuita…

- ”Nu vom redirectiona (contractele) si le vom pastra in Europa, chiar daca exista un castig financiar pe care sa il pierdem, nu am face asta. Este un semn de solidaritate cu ceea ce se intampla in Europa”, a afirmat Al Kaabi. Monarhia din Golf, bogata in resurse energetice, furnizeaza gaze unor tari…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a avertizat, joi, Germania sa nu-și asume a doua oara o mare vinovație istorica. Germania și-a corectat mult prea tarziu politica din Rusia și acum se simte confortabil ca spectator al crimelor de razboi, spune oficialul ucrainean intr-un interviu pentru…

- Dupa ce a amenințat cu prețuri de 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi de gaz, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a revenit cu un alt mesaj de amenințare pentru Europa, de acesata data cu „razboiul real”, mesaj poblicat marți, pe Twitter, transmite digi24.ro. „Un…