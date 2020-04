Stiri pe aceeasi tema

- PIB-ul Romaniei a crescut cu 4,1% in 2019, fata de anul precedent Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut, in 2019, cu 4,1%, pana la valoarea de 1.059 miliarde de lei, comparativ cu anul anterior, potrivit datelor provizorii publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie…

- Rata somajului in trimestrul IV 2019 a fost de 3,9%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, cel mai ridicat somaj fiind in randul tinerilor (18-24 ani), de 18,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS) publicate vineri, potrivit Mediafax.Pe…

- Echipa de volei Unirea Dej s-a impus in minimum de seturi, in deplasare, in fața formației CSU UV Timișoara. Partida dintre cele doua echipe – disputata ieri dupa-amiaza, de la ora 17:30 – a contat pentru a XVIII-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin, ultima a returului. Inaintea acestei confruntari,…

- Analiza a dezvaluit ca numarul de atacuri blocate de Kaspersky DDoS Protection in trimestrul al 4-lea din 2018 a reprezentat doar 56% din numarul de atacuri depistate in același trimestru din 2019. Investigațiile ulterioare asupra activitații botnet-urilor arata ca aproximativ 28% dintre atacuri s-au…

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in ultimul trimestru din 2019 cu 8.000 fata de trimestrul anterior, pana la 47.100, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis ofera mediului de afaceri local un nou seminar dedicat legislatiei muncii. Evenimentul va avea loc pe 25 februarie. CCIAT in colaborare cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza anual…