Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va impune restrictii de circulatie pe perioada noptii si va interzice muzica in barurile, cafenelele si restaurantele din Salonic, al doilea oras ca marime din tara, ca urmare a cresterii cazurilor de COVID-19, a precizat joi guvernul, potrivit Reuters. Numarul total al infectiilor…

- Numarul cazurilor de coronavirus este in crestere in judetul Vaslui, unde cinci comune au depasit incidenta de 3 la mie. In orasul Vaslui, imbolnavirile s-au dublat in ultimele zile, pe fondul lipsei de interes pentru vaccinare si a relaxarii din timpul verii. In ultimele 14 zile, in tot judetul au…

- Grecia îsi va revizui în sus prognozele de crestere pentru acest an, la 5,9% în loc de 3,6%, dupa un al doilea trimestru mai bun decât se astepta, a afirmat sâmbata premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, noteaza AFP și Agerpres."Sunt în masura sa anunt un obiectiv…

- Economia greaca va inregistra in acest an o crestere de cel putin 3,6%, in pofida pandemiei de Covid-19 si a incendiilor violente care au afectat activitatea economica, a anuntat vineri ministrul grec al Finantelor, Christos Staikouras, relateaza AFP. "Estimam o crestere de 3,6% in acest an…

- Mexicul a inregistrat cu 35% mai multe decese din cauza COVID-19 decat datele anuntate de guvern, a indicat joi Institutul national de statistica (INEGI), noteaza AFP. "Mexicul a inregistrat 201.163 de decese din cauza COVID-19 in 2020, o cifra superioara celor 148.629 de decese confirmate…

- Guvernul conservator al Greciei a deschis ușa pentru impunerea vaccinarii anti-Covid obligatorii dupa ce a permis ministerului sanatații sa extinda lista categoriilor profesionale care pot fi vizate de masura, informeaza Euractiv . Noile puteri acordate ministerului sanatații au fost introduse in ultimul…

- Grecia a anuntat joi ca toti lucratorii nevaccinati din turism si sectorul restaurantelor vor trebui sa faca teste regulate impotriva coronavirusului din cauza creșterii numarului de cazuri. Pana acum, masura era impusa doar in cateva insule turistice populare, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Numarul de infectari cu COVID-19 in Franta, la ultimul bilanț raportat, a urcat la 18.000 in 24 de ore, in comparatie cu sub 7.000 in saptamana anterioara, a anuntat ministrul sanatatii, Olivier Veran. Acesta susține ca aceasta crestere cauzata de varianta Delta este de 150% intr-o saptamana. „Am cifrele…