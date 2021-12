Stiri pe aceeasi tema

- Productia economica mondiala va depasi anul viitor pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pentru a depasi Statele Unite ca economie numarul 1, potrivit unui raport publicat duminica, relateaza Mediafax. Potrivit companiei…

- Comisia Europeana a aprobat marti preluarea de catre Microsoft a companiei de inteligenta artificiala si tehnologie pentru voce Nuance Communications, pentru 16 miliarde de dolari, care este a doua mare achizitie facuta vreodata de producatorul Windows dupa achizitia de 26,1 miliarde de dolari a…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au suspendat o ințelegere de mai multe miliarde de dolari cu Statele Unite, prin care urma sa cumpere avioane de ultima generație F-35, un indiciu al frustrarii in creștere a statului arab fața de incercarile Washingtonului de a limita vanzarile de tehnologie chineza in bogata…

- Sectorul bunurilor de lux va depasi criza coronavirusului in acest an, datorita cheltuielilor interne din Statele Unite si China, in special pentru pantofi, articole din piele si bijuterii de ultima generatie, a estimat joi compania de consultanta Bain, citata de Reuters. Bain estimeaza ca…

- Redresarea box-office-ului global continua intr-un ritm accelerat, iar incasarile cinematografice din 2021 ar putea sa depaseasca pragul de 21,6 miliarde de dolari, potrivit noilor prognoze realizate de cabinetul de cercetari de piata Gower Street Analytics, informeaza site-ul revistei americane…

- Pietele ofertelor publice initiale din Europa si Statele Unite au fost afectate de anulari din cauza inflatiei si blocajelor din lanturile de aprovizionare care au amplificat volatilitatea tranzactiilor bursiere, in timp ce alte companii au amanat planurile. Volvo Cars, care informase anterior ca pretul…

- Costurile Jocurilor Olimpice de vara de la Brisbane, din 2032, vor depasi probabil 5 miliarde de dolari australieni (3,72 miliarde de dolari americani), se arata intr-un document estimativ, dar guvernul australian se va asigura ca banii vor fi cheltuiti cu intelepciune, a afirmat, marti, ministrul…

- Ministrul iranian de externe a declarat sambata ca oficiali americani au incercat sa discute despre reluarea negocierilor nucleare luna trecuta, dar Hossein Amirabdollahian a insistat ca Washingtonul sa deblocheze mai intai zece miliarde de dolari din fondurile inghetate ale Teheranului in semn de…