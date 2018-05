PIB-ul discordiei

Aproape toate categoriile de bugetari au ieșit in strada in primele luni ale anului pentru a reclama salariile mici sau condițiile grele de munca. Inflația și deficitele sunt cele mai mari din Europa, iar romanii au ajuns sa stea cu ochii pe dobanzi ca pe butelie. Toate acestea se intampla in timp ce autoritațile se lauda cu o creștere economica uriașa.